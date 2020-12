Concert caritatif – L’Orchestre de chambre de Genève épaule la Thune du Cœur Avec le Big Up’ Band, la formation soutient la collecte avec un concert diffusé samedi soir en streaming Rocco Zacheo

Arie van Beek, chef de l’Orchestre de chambre de Genève. PASCAL FRAUTSCHI

Voulût-on le parcourir dans tous ses méandres, on peinerait à décrire l’ampleur du réseau genevois qui, année après année, se mobilise pour la récolte de fonds destinés à la Thune du Cœur. On croise de tout dans ce tissu bariolé: du club sportif à l’association de joueurs de bridge, de la chorale de village aux pompiers, des peintres sur porcelaine aux voisins d’immeuble se réunissant autour d’une soupe amicale. Cette année, on compte aussi sur la présence de l’Orchestre de chambre de Genève (OCG), qui s’associe avec le Big Up’ Band pour un concert retransmis en streaming qu’on pourra suivre sur les écrans.

Capté par les caméras de «Léman Bleu» dans la journée de vendredi, l’événement rebondit en effet ce samedi à 20 h sur le site de la chaîne de télé genevoise, mais aussi sur celui de la «Tribune de Genève» et sur la page Facebook de l’orchestre. Son programme musical? Il porte les marques de la soul, du funk et du R’n’B, et se tourne entièrement vers une grande voix américaine, celle de Stevie Wonder. L’hommage que lui rendent les deux formations, placées sous la direction d’Arie van Beek, sera énergique et ciselé. Il sera incarné par le chant de Joanne Gaillard et par une petite armada de musiciens, celle du Big Up’ Band, qui sait comment faire vibrer ce répertoire. Ses rangs comptent une riche palette de cuivres, mais aussi un pianiste, un batteur et un guitariste.

25 ans d’histoires

Ces nouveaux alliés permettront, à n’en pas douter, d’étendre les contributions pour la Thune du Cœur, qui fête cette année son 25e anniversaire. Relevons que la collecte est entièrement versée à des associations locales actives auprès des défavorisés et des citoyens vivant dans une grande précarité. Qui sont ces entités indispensables sur le terrain? Il y a Partage, par exemple, qui se charge de récolter et de trier les invendus, les surplus alimentaires et les produits d’hygiène auprès des entreprises et des commerces de la place. Son action se prolonge auprès d’une cinquantaine d’associations qui bénéficient de la redistribution de ces biens. Il y a ensuite les Colis du Cœur, dont l’intervention alimentaire s’est avérée on ne peut plus cruciale durant ces mois de pandémie. On croise enfin La Virgule, entité basée à Lancy, qui s’occupe tout particulièrement des sans-abri. D’autres associations se sont ajoutées ces dernières années. Toutes seront enchantées de pouvoir compter sur l’aide précieuse des mélomanes connectés samedi.