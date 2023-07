Intempéries à Genève – L’orage annoncé n’a fait que de minimes dégâts Alors qu’on redoutait de grosses bourrasques, c’est finalement un orage relativement normal qui est survenu dans la nuit de mardi à mercredi. Antoine Grosjean

Les orages de mardi soir (ici dans la région de Lavaux) ont relativement épargné Genève alors qu’on redoutait de grosses bourrasques. AFP

Les pompiers, la police et les employés municipaux sur le qui-vive. Des parcs fermés au public dès 17 h et des alertes météo en rafales, émanant entre autres de MétéoSuisse. Mardi en fin de journée, Genève s’attendait à affronter un cataclysme, ou presque. Finalement, à part quelques gouttes vers 18 h et, ici ou là, de furtives chutes de grêlons d’une taille modeste, rien de spécial en soirée.

«Nous avons eu de la chance quand on voit ce qu’il s’est passé dans d’autres régions. Mais on a quand même eu des moments d’angoisse hier soir.» François Erard, directeur d’AgriGenève

Ce n’est que vers 3 h du matin que l’orage prévu est finalement arrivé, mais d’une intensité beaucoup moins forte que ce qu’on nous annonçait. L’événement n’a heureusement causé que de minimes dégâts. Au Service d’incendie et de secours (SIS), on note juste quelques caves inondées. Du côté du Service des espaces verts (SEVE) de la Ville de Genève, rien à signaler non plus, hormis quelques branches mortes cassées.

Pluie salutaire pour la vigne

La grêle aurait-elle mis à mal certaines cultures? Même pas, selon François Erard, directeur d’AgriGenève: «Au contraire, cette pluie est salutaire, notamment pour la vigne. Car par endroits, elle commençait à marquer le pas à cause de la sécheresse, en particulier les jeunes plants qui n’ont pas encore des racines très profondes. Mais c’est vrai que nous avons eu de la chance quand on voit ce qu’il s’est passé dans d’autres régions. On a quand même eu des moments d’angoisse hier soir.»

Alors comment les prévisions météorologiques ont-elles pu être à ce point loin du compte? Chez MétéoSuisse, on rappelle qu’il ne s’agit pas d’une science exacte: «C’est le côté aléatoire des orages, explique Mikhaël Schwander, prévisionniste. On s’attendait à une ligne orageuse qui balaie le pays, mais en arrivant sur le Jura, elle s’est disloquée en de nombreux orages plus ou moins gros. Du coup, la région genevoise et la Suisse romande ont été relativement épargnées, mais le potentiel était vraiment là. D’ailleurs, en France, pas si loin de Genève, il y a eu de gros grêlons de plusieurs centimètres de diamètre. Et la Suisse alémanique a été davantage touchée, avec des vents de 120 km/h ou plus.»

