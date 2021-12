Création artistique – Lora Sonney met les tuyaux d’arrosage à la mode Avec sa collection de sacs et vêtements en plastique recyclé, la styliste de 25 ans a gagné le Prix HEAD Firmenich et l’opportunité de créer son parfum. Pascale Zimmermann Corpataux

Lora Sonney vient de terminer son master à la HEAD et de décrocher un stage chez Céline à Paris. LAURENT GUIRAUD

On la sent prête à affronter la tempête. Lora Sonney vient de remporter le Prix HEAD Firmenich pour sa collection «Soleil brûlant, sous un orage aquarelle», qu’elle présentait dans le cadre de son master à la Haute École d’art et de design. Des modèles aussi résistants aux intempéries que des cirés de mareyeurs bretons, totalement imperméables car, tenez-vous bien, réalisés à base de tuyaux d’arrosage.

Grâce à des chutes de conduits en plastique chauffées, aplaties, étirées jusqu’à former un matériau proche du cuir, la styliste de 25 ans a gagné l’opportunité de créer une fragrance unique inspirée par son univers artistique. Firmenich s’engage à développer et commercialiser avec elle son parfum. Dès janvier, elle s’y attellera avec de jeunes «nez» en formation dans l’entreprise genevoise.