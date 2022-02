Ski alpin – L’or pour Gisin et l’argent pour Holdener en combiné L’Obwaldienne et la Schwytzoise ont réalisé un fantastique doublé aux Jeux de Pékin, où la délégation helvétique compte désormais 12 médailles. Emmanuel Favre Pékin

De gauche à droite: Wendy Holdener (2e), Michelle Gisin (1re) et Federica Brignone (3e). AFP

La délégation suisse a récolté ses médailles numéros 11 et 12 depuis le début des Jeux de Pékin à l’issue du combiné féminin, jeudi à Yanqing.

Championne olympique en 2018 à PyeongChang, l’Obwaldienne Michelle Gisin (28 ans) a signé le doublé après avoir réalisé une manche de slalom époustouflante. Elle s’est ainsi emparée d’un deuxième collier sur la neige chinoise après le bronze du super-G remporté par la Tessinoise Lara Gut-Behrami (30 ans).

Wendy Holdener et Michelle Gisin. AFP

En bronze il y a quatre ans en Corée du Sud, championne du monde du combiné en 2017 et en 2019, Wendy Holdener (28 ans) s’est parée de l’argent. Elle a accusé un passif de 1’’05 à sa compatriote.

Le bronze est revenu à l’Italienne Federica Brignone (à 1’’85).

Le podium du combiné féminin.

Grande favorite après la manche de descente bouclée en 5e position, l’Américaine Mikaela Shiffrin a été éliminée dès les premières portes du slalom. Elle a connu le même sort qu’en slalom et qu’en géant.

Holdener rejoint Schneider

Avec désormais cinq médailles autour du cou (1 en or, 2 en argent et 2 en bronze), Holdener rejoint Vreni Schneider (3-1-1) et Fritz Feierabend (0-3-2) dans le club des athlètes suisses les plus décorés aux Jeux d’hiver.

Jeux olympiques d’été et d’hiver confondus, quatre athlètes helvétiques ont accédé plus de fois au podium que les deux skieuses et le bobeur. Il s’agit de trois gymnastes: George Miez (8), Eugen Mack (8) et Josef Stalder (7). Et d’un spécialiste des sports équestres: Henri Chammartin (7).

Swiss Olympic, qui ambitionne de célébrer 15 médailles durant ces joutes chinoises qui prendront fin le 20 février, a donc déjà eu 12 occasions de jubiler. L’organe faîtier du sport helvétique a amassé six breloques en or, une en argent et cinq en bronze.

Le record de podiums date de 1988 et de 2018. A Calgary, au Canada, et à PyeongChang, en Corée du Sud, les athlètes suisses avaient été les acteurs et les actrices de 15 cérémonies protocolaires.

Mardi 15 février . La Fribourgeoise Mathilde Gremaud avec l'or gagné en slopestyle. AFP Mardi 15 février . La Fribourgeoise Mathilde Gremaud est championne olympique de slopestyle (ski freestyle). AFP 1 / 32

