Conditions de travail en Valais – L’opposition lance un référendum contre l’ouverture prolongée des magasins Alors que la loi valaisanne sur l’ouverture des commerces (LOM) a été acceptée en mai dernier par le Grand Conseil, une coalition s’y oppose.

Le texte prévoit notamment de repousser l’heure de fermeture à 19h00 tous les soirs de la semaine contre 18h30 actuellement (photo d’illustration). KEYSTONE/Martial Trezzini

Une coalition opposée à la loi valaisanne sur l’ouverture des commerces (LOM) a lancé un référendum. Pour elle, pas question de détériorer encore plus les conditions de travail du personnel de vente. La LOM a été acceptée en mai dernier par le Grand Conseil.

«Le personnel de vente est catégorique: Il ne veut pas une ouverture prolongée le soir et demande qu’on ne porte pas plus atteinte à sa vie familiale et sociale», a lancé vendredi devant la presse Carole Furrer. La présidente du syndicat SCIV base ses dires sur «une large consultation» menée auprès du personnel de vente pour connaître son avis par rapport à la révision de la loi concernant l’ouverture des magasins.

La LOM a été acceptée en deuxième lecture par le Grand Conseil valaisan en mai dernier par 91 voix contre 35 et deux abstentions. Le texte prévoit notamment de repousser l’heure de fermeture à 19h00 tous les soirs de la semaine contre 18h30 actuellement.

Les syndicats SCIV, Unia, Syna et SAP ainsi que le PS, les Verts, le POP et Entremont Autrement s’y opposent fermement et ont lancé un référendum à la mi-juin. Tous déplorent «une détérioration des conditions de travail d’un personnel de la vente déjà malmené».

