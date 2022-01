Votations du 13 février – L’opposition à l’aide aux médias se renforce

Le deuxième sondage réalisé par Tamedia (éditeur de ce contenu) avant les votations fédérales du 13 février confirme les tendances observées il y a deux semaines. On s’achemine toujours vers un triple revers pour le Conseil fédéral, qui serait désavoué pour l’aide à la presse, l’interdiction de la publicité pour le tabac accessible aux mineurs et la suppression du droit de timbre.

Rejet plus net de l’aide aux médias

Si les précédents résultats laissaient présager un scrutin serré (51% de non), cette deuxième enquête fait état d’un rejet plus important du paquet d’aide aux médias. Il ne séduit désormais que 39% des sondés, contre 57% d’opposants. La part d’indécis s’est réduite et est venue renforcer le camp du non.