Genève, le paradis des mélomanes – L’opéra se conjugue au féminin Le Grand Théâtre de Genève affiche «Anna Bolena», prélude à une trilogie d’œuvres de Donizetti, qui réunira trois femmes sur trois saisons. Jean-Jacques Roth

L’opéra de Gaetano Donizetti, Anna Bolena au Grand Théâtre. De g. a d. Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano, Mariame Clément, mise en scène, et Elsa Dreisig, soprano. Yvain Genevay / Tamedia

C’est une triple équation sans inconnues. Trois opéras, sur trois saisons, avec trois femmes à la barre. On les a interviewées par Zoom, on les retrouve dans les couloirs de l’opéra genevois à l’occasion de la prégénérale d’«Anna Bolena», qu’elles quittent le temps d’une photo. Complicité espiègle, malgré la concentration de la dernière ligne droite avant la première qui s’est déroulée vendredi: entre la soprano Elsa Dreisig, la mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac et leur metteuse en scène Mariame Clément, une histoire d’amitié s’est clairement superposée au travail qui les réunit pour la première fois.