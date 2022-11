Propriété des barrages – «L’OPEP des Alpes» est appelée à faire preuve de retenue En période de crise énergétique, les cantons alpins aiment rappeler qu’avec leurs barrages, ils sont assis sur de l’or. Mais ils commencent à agacer. Julien Wicky

Le barrage d’Emosson à Finhaut-Emosson, dans le canton du Valais, sud-ouest de la Suisse, le jeudi 15 août 2019. Keystone/Anthony Anex

Le Valais sera-t-il bientôt l’Arabie saoudite de l’eau, et ses représentants, les émirs de l’or bleu? Lâchée en plein direct d’«Infrarouge» mi-octobre, la comparaison résume frontalement certains enjeux qui se profilent au pied des barrages valaisans. Dit techniquement, à l’horizon 2050, le canton et les communes seront redevenus majoritairement propriétaires des barrages grâce au mécanisme du retour des concessions. Dans le contexte de la crise énergétique, certains élus alpins bombent le torse, font feu de tout bois, et ce n’est pas du goût de tout le monde.