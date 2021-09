Automobile : hybride à traction intégrale – L’Opel Grandland hybride colle aux goûts des Suisses Le Grandland est repensé profondément et devient la variante hybride la plus puissante de chez Opel. Parfait pour dompter nos montagnes suisses. Gil Egger

La catégorie des SUV compacts compte une foule de modèles. En montant en gamme, l’Opel Grandland entend séduire les acquéreurs exigeants. G. Egger - Opel - DR

Opel fait partie de la galaxie Stellantis, aux côtés des françaises Peugeot, Citroën, DS et des italo-américaines Fiat, Alfa Romeo et Jeep, pour ne citer qu’elles. Son défi apparaissait très grand: comment se démarquer pour ne pas ressembler comme deux gouttes d’eau à ses cousines? La découverte du nouveau Grandland, dans les alentours de Francfort, avait de quoi susciter la curiosité. Et la surprise vient de l’originalité sans complexe déployée par la marque à l’éclair. Ce nouveau Grandland a beau partager sa base avec les Peugeot de même taille, elle a son caractère et ses prestations propres.