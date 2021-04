Pharma – Lonza investit 200 millions de francs à Viège Le sous-traitant pharmaceutique va construire un nouveau complexe dédié aux petites molécules sur son site en Valais.

Le nouveau complexe occupera 2000 mètres carrés sur six niveaux et emploiera environ 200 personnes. KEYSTONE

Lonza va construire une nouvelle unité de fabrication sur son site de Viège, en Valais, dédiée aux petites molécules (small molecules). L’investissement, annoncé en décembre dernier, s’élève à 200 millions de francs.

Le nouveau complexe occupera 2000 mètres carrés sur six niveaux et emploiera environ 200 personnes, selon le communiqué du sous-traitant pharmaceutique paru vendredi. Il offrira «plusieurs possibilités d’expansion future pour soutenir l’offre des technologies de petites molécules, incluant la substance médicamenteuse, des technologies d’ingénierie des particules et le produit médicamenteux».

L’investissement repose sur des fonds propres et une «collaboration à long terme avec un partenaire biopharmaceutique» non nommé, actif dans l’oncologie, permettant d’assurer la continuité de l’approvisionnement et de soutenir la future demande pour ses produits.

La première installation sera opérationnelle au troisième trimestre 2023.

