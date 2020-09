Genève – L’ONU va se pencher en urgence sur le Bélarus Une discussion liée aux violations des droits de l’homme observées au Bélarus a été approuvée ce lundi par le Conseil des droits de l’homme. Le débat, qui a été demandé par l’Union européenne, se tiendra vendredi au Palais des Nations.

Le Conseil des droits de l'homme devra se prononcer sur la situation au Bélarus. KEYSTONE

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU va se pencher vendredi en urgence sur la situation au Bélarus. Au début de plus de trois semaines de travaux, il a approuvé lundi à Genève l’organisation d’une discussion liée aux violations observées dans ce pays.

Ce débat urgent avait été demandé par l’UE, qui dénonce une récente présidentielle qui n’a pas été «libre, ni équitable», et souhaité aussi par seize ONG locales et internationales. Il a été approuvé par 25 États membres de l’instance onusienne, contre 20 abstentions et 2 oppositions.

Cette «manipulation du Conseil» est «inacceptable» et constitue «un dangereux précédent» d’interférence dans les élections d’un pays, a dit de son côté le représentant du Bélarus auprès de l’ONU à Genève. Selon des sources convergentes, la discussion de vendredi matin devrait donner lieu à une résolution qui demandera un suivi de la situation. Mais celui-ci ne sera a priori pas mené par une commission d’enquête internationale.

Scrutin contesté

Le président Alexander Loukachenko a été reconduit il y a un peu plus d’un mois au terme d’un scrutin contesté. Depuis, des dizaines de milliers de personnes manifestent régulièrement contre le chef de l’État et des milliers d’arrestations ont été lancées par les forces de sécurité.

Selon des témoignages de victimes, au moins 450 personnes auraient fait face à de la torture. Ces actes ont été ciblés par plusieurs experts onusiens indépendants, dont le rapporteur spécial contre la torture, le Zurichois Nils Melzer.

