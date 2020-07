Genève – L’ONU réaffirme le droit de manifester pacifiquement Le Comité a rappelé aux gouvernements leurs obligations de permettre les rassemblements pacifiques et de protéger les manifestants en tout temps.

Le Comité des droits de l'Homme de l’ONU a réaffirmé avec force mercredi «le droit à manifester pacifiquement». Il met en garde contre les prétextes sécuritaires ou sanitaires pour entraver ce droit fondamental.

«En cette période où des événements tels que la pandémie de Covid-19 soulèvent des défis sans précédent et où les protestations mondiales en soutien au mouvement Black Lives Matter illustrent l’importance» du droit à manifester, le Comité des droits de l'Homme de l’Onu a publié des instructions précisant le concept de «rassemblement pacifique», et les devoirs des gouvernements, indique un communiqué publié à Genève.

Cet organe indépendant composé de 18 experts est chargé de vérifier la bonne application du Pacte international sur les droits civiques et politiques, dont l’article 21 affirme le droit à manifester pacifiquement.

«Fondement d’une société démocratique»

«Participer à un rassemblement pacifique pour s’exprimer, célébrer ou revendiquer est un droit humain fondamental» et constitue «un fondement d’une société démocratique», a déclaré Christof Heyns, le rapporteur du texte. «Tout le monde, enfants, étrangers, femmes, travailleurs migrants, demandeurs d’asile et réfugiés, a le droit de manifester pacifiquement, sous plusieurs formes: dans des lieux publics ou privés, à l’extérieur ou à l’intérieur, en ligne», a-t-il détaillé.

Le Comité a rappelé aux gouvernements leurs obligations: permettre les rassemblements pacifiques et protéger les manifestants, ne pas les interdire sans une justification impérieuse. «Les motifs généraux comme l’ordre public ou la sécurité publique ne constituent pas des bases solides pour interdire des rassemblements pacifiques», a déclaré M. Heyns.

Documenter les rassemblements

Les instructions publiées par le Comité précisent également que les manifestants ont le droit de porter des masques et des capuches, que les gouvernements ne peuvent récupérer des données personnelles pour intimider les manifestants, ni bloquer internet.

Le Comité souligne enfin le droit des journalistes et des observateurs des associations de défense des droits de l'homme à couvrir et documenter les rassemblements, «y compris ceux qui sont interdits et violents».

Avec la pandémie de Covid-19, de nombreux gouvernements ont interdit les rassemblements au-delà d’un certain nombre de personnes. Aux États-Unis, des manifestations de soutien au mouvement Black Live matters, après la mort en mai de George Floyd, un Afro-américain tué par un policier blanc, se poursuivent dans plusieurs villes et se terminent souvent en affrontements avec les forces de l’ordre.

