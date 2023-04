Birmanie – L’ONU «horrifiée» par une attaque aérienne de la junte contre un village L’armée birmane est accusée d’avoir ignoré «les obligations juridiques claires de protéger les civils dans la conduite des hostilités», après des frappes meurtrières mardi.

L’ONU fait état d’informations selon lesquelles une centaine de villageois auraient été tués dans ces frappes. DR

Les Nations Unies et l’Allemagne ont condamné mardi une nouvelle attaque aérienne attribuée à la junte birmane contre un village dans une zone tenue par les rebelles, qui aurait fait des dizaines de morts.

Le secrétaire général de l’organisation Antonio Guterres «condamne fermement l’attaque menée aujourd’hui par les forces armées de Birmanie (et) demande que les responsables répondent de leurs actes», a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric. Antonio Guterres «réitère son appel aux militaires pour qu’ils mettent fin à la campagne de violence contre la population» birmane, a ajouté le porte-parole.

«Des enfants» feraient partie des victimes

Auparavant, le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Volker Turk s’était dit «horrifié» après cette attaque, attribuée à la junte. «Il semble que des enfants qui dansaient, ainsi que d’autres civils, lors de la cérémonie d’ouverture d’un centre du village de Pazi Gyi, dans le district de Kanbalu, fassent partie des victimes», a indiqué Volker Turk dans un communiqué.

Il a décrit comment «un hélicoptère de combat aurait ensuite tiré sur ceux qui fuyaient la salle», puis il a fait état d’informations selon lesquelles une centaine de villageois auraient été tués dans ces frappes tôt mardi matin dans la région de Sagaing, un bastion de l’opposition dans le centre du pays.

Des témoins contactés par l’AFP ont également fait état d’une centaine de morts. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux (dont l’AFP n’a pu confirmer l’authenticité) montrent des corps éparpillés dans les ruines de maisons.

«Violations des droits humains et abus»

Le service birman de la BBC, The Irrawaddy et Radio Free Asia avaient rapporté plus tôt des frappes aériennes contre le village de Pazi Gyi, dans le district de Kantbalu, au nord de Mandalay. Selon eux, au moins cinquante personnes auraient été tuées. Mais le bilan pourrait s’élever à cent morts, selon un secouriste d’un groupe rebelle armé, qui a indiqué à l’AFP la présence de femmes et d’enfants parmi les victimes.

Volker Turk a accusé l’armée birmane d’avoir une fois de plus ignoré «les obligations juridiques claires (…) de protéger les civils dans la conduite des hostilités» et d’avoir fait preuve d’un «mépris flagrant pour les règles du droit international qui s’y rapportent». Dans un tweet, le ministère allemand des Affaires étrangères a également condamné mardi soir «le raid aérien de l’armée birmane qui a tué des dizaines de civils, dont des enfants».

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Volker Turk. AFP

Le Gouvernement d’unité nationale (NUG), un organe fondé par d’anciens députés du parti d’Aung San Suu Kyi pour beaucoup en exil et qui fédère un parti de l’opposition à la junte, a dénoncé un «nouvel exemple de l’usage aveugle de la force extrême contre des civils innocents». Un porte-parole de la junte n’a pas pu être joint par l’AFP.

La Birmanie est plongée dans le chaos depuis que les militaires ont pris le pouvoir à la suite d’un coup d’État il y a deux ans. La région de Sagaing, proche de Mandalay, la deuxième ville du pays, oppose une farouche résistance à la junte, et d’intenses combats s’y déroulent depuis des mois. Volker Turk a estimé qu’il y avait «des motifs raisonnables de croire que l’armée et les milices qui lui sont affiliées sont responsables d’un large éventail de violations des droits humains et d’abus depuis le 1er février 2021».

L’armée birmane mise sur son avantage aérien, grâce à ses jets de fabrication russe et chinoise, pour compenser ses difficultés sur le terrain, face à des groupes rebelles qui contrôlent des pans du pays. Les Nations Unies ont compté plus de 300 frappes aériennes en 2022, ainsi que plusieurs incidents comprenant des victimes civiles.

AFP

