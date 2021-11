COP26 – L’ONU et le Muséum collaborent pour le climat Le projet «Ensemble pour la Terre» regroupe diverses institutions de la Genève internationale dans une série d’événements pour sensibiliser petits et grands. Léa Frischknecht

Tous les soirs du 3 au 12 novembre, un mapping sera projeté sur la façade du Muséum d’histoire naturelle. PHILIPPE WAGNEUR/MUSEUM GENEVE

Sept ans, 8 mois, 19 jours, 3 heures, 58 minutes, 30 secondes… 29… 28… 27… C’est devant le décompte alarmant du temps restant avant l’épuisement du budget carbone de la planète que l’ONU Genève et le Muséum d’histoire naturelle ont présenté le programme d’«Ensemble pour la Terre». Pendant le temps de la COP26, qui se tient actuellement à Glasgow, une série d’événements sont organisés à Genève pour sensibiliser la population au dérèglement climatique. Le projet mobilise de nombreux acteurs locaux comme internationaux, tels que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Projet de changement de perception, la Mission permanente de la Suisse à Genève, 2050Today et l’association Le Sablier de Cassandre.

Une toute première coconception entre l’ONU et le musée qui pourrait amorcer «une longue série», espère Arnaud Maeder, directeur du Muséum d’histoire naturelle. «Nous avons un rôle à jouer de par notre mission pédagogique. Nous décrivons l’érosion de la biodiversité et nous transmettons les éléments de connaissance à toutes et tous», explique-t-il. De Glasgow à Genève, car, comme le rappelle Jean-Pierre Reymond, chargé de mission pour les partenariats d’innovation pour la Mission permanente de la Suisse, le canton tient un rôle central dans les questions climatiques. «Nous sommes dans un des centres du multilatéralisme, c’est un espace de changement où peuvent se prendre des décisions concrètes.» Il est également coordinateur global de 2050Today, où 60 institutions de la Genève internationale mesurent et réduisent leurs propres émissions de CO 2 .

Mapping, cafés et nocturnes

Le programme s’ouvre mercredi 3 novembre avec la projection d’un mapping (projection animée) sur les façades du Palais des Nations et du Muséum, de 18 h à 23 h. Projection qui aura ensuite lieu tous les soirs jusqu’au 12 novembre et durant laquelle on retrouvera notamment Frankie, le dinosaure qui a pris la parole devant la Tribune des Nations Unies pour alarmer sur les risques d’extinction de l’espèce humaine.Des diffusions de films et des «Cafés Climat» seront également organisés «pour sensibiliser et pour que chacun devienne acteur des changements nécessaires», précise Sylvie Casabianca, secrétaire du Sablier de Cassandre, association qui vise à alerter le grand public de façon visuelle.

Lutte contre le réchauffement Un dinosaure à la tribune de l’ONU Deux nocturnes au Muséum se tiendront les 9 et 12 novembre, où les visiteurs pourront découvrir les expositions temporaires «Tout contre la Terre» et «Bouteille à la mer 2120, Te Ao Maori», qui mêlent art et science pour comprendre les impacts de l’humain sur l’environnement. Une collaboration pour une prise de conscience locale, donc, pendant que les décideurs choisiront, ou non, d’agir rapidement à un niveau international. Car les secondes du décompte, elles, continuent de s’égrainer.

La projection aura également lieu sur la façade de l’ONU. PHILIPPE WAGNEUR/MUSEUM GENEVE

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel.

