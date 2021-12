Birmanie – L’ONU condamne un massacre imputé à l’armée birmane Le massacre a été découvert dans l’est de la Birmanie où les restes de plus de 35 personnes ont été retrouvés.

Les membres du Conseil ont également réclamé la fin immédiate des violences. AFP

Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné mercredi un massacre imputé à l’armée birmane, après lequel les restes calcinés d’au moins 35 personnes, dont deux employés de Save the Children, ont été découverts dans l’est de la Birmanie.

Quatre enfants figurent aussi parmi les victimes, selon le Conseil, qui a souligné dans un communiqué «la nécessité que les responsables de ces actes rendent des comptes».

Les membres du Conseil ont également réclamé la fin immédiate des violences et rappelé «l’importance de respecter les droits humains et de garantir la sécurité des civils». L’ONG Save the Children a indiqué mardi que deux de ses employés avaient été tués le 24 décembre dans une attaque «commise par les militaires birmans dans l’État de Kayah», dans l’est de la Birmanie.

Selon l’observatoire Myanmar Witness, «35 personnes, dont des enfants et des femmes, ont été brûlées et tuées par les militaires le 24 décembre dans le canton de Hpruso».Un porte-parole de la junte avait admis samedi que des affrontements avaient éclaté dans cette zone vendredi, et que les soldats avaient tué un certain nombre de personnes, sans donner plus de détails.

Après ce massacre, les États-Unis ont renouvelé leur appel à imposer un embargo sur les armes à destination de la Birmanie. La Birmanie est en proie au chaos depuis le coup d’État de février, et plus de 1300 personnes ont été tuées dans le cadre de la répression menée par les forces armées, selon une ONG locale.

