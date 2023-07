Genève, 27 juillet

J’étais dans un appartement à La Chaux-de-Fonds lundi à 11h durant ces quelques minutes - précédées d’aucun signe particulier - de brouillard blanc fendu de rafales folles, où l’on ne peut rien sinon mettre les mains sur ses oreilles pour rendre moins assourdissants le bruit du vent en furie et des chocs sur les fenêtres et les volets.

Quand il cesse enfin et que les maisons d’en face réapparaissent, on met un moment avant de s’apercevoir qu’elles n’ont plus tout à fait le visage d’avant. On voit d’abord l’érable couché dans le jardin, on voit des tuiles au sol, des jardinières en miettes, un container renversé, des volets de guingois, des toits dégarnis, une cheminée à l’horizontale retenue par un improbable rebord. On se rue sur le téléphone. Parler, raconter. Tout est allé beaucoup trop vite. On ne comprend pas encore. Un peu plus tard c’est à la fenêtre qu’on échange avec des voisin.es sorti.es sur le trottoir. On dénombre les dégâts. Des vitres bien sûr, des volets défoncés ou descellés. Juste à côté, bien plus grave, des cloisons intérieures ont cédé, des radiateurs sont à terre avec de l’eau partout. Très vite on nous demande de rester dedans. Trop d’objets peuvent encore tomber.

Dans ce chaos qu’on pressent déjà gigantesque, se rassurer par un geste minuscule, empoigner un balai et enlever le verre brisé dans la cage d’escalier. En début de soirée, on n’y tient plus, on tente une sortie. La rue est quadrillée de ruban rouge et blanc, le sol jonché de tuiles, de barres métalliques, de bouts de plastique, de branches et de feuilles déjà réunies en tas. On ne va pas bien loin. La vue de tant d’arbres décimés, à terre ou debout mais décapités, vrille le cœur et coupe les jambes.

Nettoyer les rues, remplacer vitres et pare-brise, bâcher les toits, remettre des tuiles, réparer des lignes électriques, tout ça se fera. Mais les arbres? Leur temporalité nous défie et nous désarçonne, même agrippé à nos immenses camions-grues.

L’appartement qui m’a abritée fait partie d’un ensemble d’immeubles communaux construit au début des années 20 pour y loger de belle façon les ouvriers des usines d’horlogerie. En 1926, des premiers locataires occupaient sans doute déjà les lieux quand la tempête du 12 juin dont mes grands-parents parlaient à ma mère balayait la ville et ses environs. On peut donc dire: Les tempêtes, c’est pas nouveau là-haut! Ou l’arc jurassien, c’est spécial, une zone à risque. Ou l’architecture en damiers explique les ravages… Trois catastrophes majeures ont touché le canton de Neuchâtel ces dernières années: Dombresson en 2019, Cressier en 2021, La Chaux-de-Fonds ce 24 juillet.

Dans le sommeil méchamment entrecoupé qui est le mien ces jours, un rêve revient. Mon canton natal, déjà pionnier dans un domaine, l’accueil des étrangers à qui il donne le droit de vote dès le XIXe siècle, y est un arbre immense aux avant-postes. Il souffle au pays une chose: «La nouvelle réalité climatique est là. Elle exige de vous des changements forts et sans délai. » Longue vie à La Chaux-de-Fonds!

Mylène Pétremand



