Football – Longtemps réduit à dix, la victoire échappe de justesse à Servette

Alors que Servette se dirigeait vers une victoire maîtrisée face à Lugano, les Genevois ont baissé le pied. Une toute nouvelle partie a débuté, au terme de laquelle les deux équipes se sont quittées sur un nul (2-2).

EBA

Rouiller a été expulsé pour un geste dangereux sur Cela. BASTIEN GALLAY/LPS

Servette va encore devoir attendre un moment avant de cueillir sa première victoire à domicile contre Lugano depuis 2015. Intouchables durant la première demi-heure, les Genevois avaient le match bien en main avant d’en perdre le contrôle, on ne sait pas trop comment.

Pour Servette, tout a commencé de façon idyllique dans cette partie. Dès la 3e minute, Rouiller a réussi à placer sa tête sur corner et expédier le ballon au fond des filets tessinois.



La filière aérienne, Servette l’a encore exploitée avec succès à la 26e: un centre délicieux de Cognat, une apparition furtive de Stevanovic au second poteau et un nouveau but. Et puis voilà que le SFC est venu ternir son entame de match idéal en concédant toujours plus de temps pour penser et toujours plus d’espace pour agir à l’équipe de Matia Croci-Torti.

Rouiller expulsé, un nouveau match commence

Malgré une propension déroutante à frapper sur les poteaux (29e, 32e), Lugano a réduit la marque à la 41e. Cela s’est jeté la tête la première sur un ballon… encore renvoyé par le poteau. Première conséquence, Cela a marqué. Deuxième conséquence, Cela s’est fait charcuter le visage par les crampons de Rouiller, expulsé pour ce geste dangereux provoquant une effusion de sang pas vraiment bienvenue, même en plein week-end pré-Halloween. Servette a regagné les vestiaires avec 10 joueurs (et un quatrième poteau concédé à la 48e).

À la reprise, Alain Geiger s’est résolu à passer à trois derrière. La destinée de Servette dans ce match s’est alors mise à reposer sur les épaules de Monteiro et Baron, respectivement deux et 24 minutes de jeu cette saison en Super League…

Dans cette nouvelle configuration, l’équipe locale s’en est plutôt bien sortie, jusqu’à la 82e minute quand Ousmane Doumbia, ancien de Servette, a remis les deux équipes à égalité grâce à une frappe improbable dans un angle des plus fermés. Lugano a beau lui aussi avoir terminé la rencontre à 10 après le deuxième jaune de Valenzuela (88e), Servette n’a pas disposé d’assez de temps pour tirer profit de cette parité.





Afficher plus Buts: 3e Rouiller 1-0, 26e Stevanovic 2-0, 41e Cela 2-1, 82e Doumbia 2-2. Arbitre: Lukas Fähndrich. Servette: Frick; Diallo, Vouilloz, Rouiller, Clichy; Cognat (Valls 85e), Douline (Baron 46e), Plfücke (Cespedes 70e); Stevanovic, Kutesa (Rodelin 70e), Fofana (Monteiro 46e). Entraîneur: Alain Geiger. Lugano: Saipi; Arigoni, Mai, Hajdari, Valenzuela; Doumbia, Sabbatini (Bislimi 68e); Steffen (Aliseda 68e), Bottani (Amoura 76e), Mahou (Haile-Selassie 68e); Celar (Babic 45e). Entraîneur: Mattia Croci-Torti.Notes: Avertissements: Hajdari (23e), Valenzuela (51e), Sabbatini (61e), Monteiro (68e), Valenzuela (88e). Expulsion directe: Rouiller (44e). Servette sans Sawadogo (suspendu), Antunes, Bedia, Behrami, Crivelli et Séverin (blessés). Lugano sans Daprelà (suspendu), Durrer et Facchinetti (blessés).













