Portrait d’un Genevois venu d’Iran – «Longtemps, j’ai tenté d’oublier mon pays» Réfugié iranien devenu syndicaliste à Genève, Jamshid Pouranpir explique pourquoi il a manifesté contre la répression en Iran. Marc Bretton

Jamshid Pouranpir. Un ancien réfugié iranien explique le parcours de sa génération. STEEVE IUNCKER GOMEZ

«Longtemps, j’ai tenté d’oublier mon pays, l’Iran, un pays de sang et de fanatisme. Depuis quatre mois, les manifestations me permettent d’avoir des motifs de fierté.» Secrétaire syndical au SSP, Jamshid Pouranpir est arrivé à Genève en 1998. Il participe samedi après-midi à la manifestation de solidarité avec l’Iran et explique pourquoi ce mouvement, lancé à la suite de l’assassinat de la jeune kurde iranienne Mahsa Amini par une des polices des mœurs du régime, le touche en plein cœur.