Matthias Breschan, vous avez succédé en juillet à Walter von Känel, CEO de Longines durant trente-deux ans. Intimidant?

Oui, un peu, bien sûr. D’autant plus que Longines est une des plus grandes success stories de l’horlogerie. C’est donc un plaisir et un honneur que de reprendre une société saine, qui bénéficie d’une évolution très dynamique. À moi de la maintenir durant les vingt prochaines années, et c’est effectivement une pression, mais positive.