Histoires d’hygiène (2/7) – Long, court ou rasé: le poil est le pire ami du corps humain Au grès des préceptes, des modes et du genre, l’être humain à tantôt cultivé, tantôt éradiqué la pilosité de son épiderme. Rapide tour de rasoir. Rocco Zacheo

Torse poilu ou torse glabre? Les réponses virevoltent selon les époques, les géographies et les milieux. GETTY IMAGES

Il incarne sans aucun doute possible le plus beau paradoxe du corps humain, ce pauvre poil, lui qui est à la fois une source de valorisation esthétique et d’exaltation de la virilité, mais aussi élément à éradiquer durablement de l’épiderme.