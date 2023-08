Crise migratoire – Londres vise les contenus incitant les migrants à venir Le gouvernement britannique a annoncé samedi un nouveau partenariat avec les réseaux sociaux pour accentuer la lutte contre les contenus incitant les migrants à traverser la Manche.

Plus de 45’000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni en 2022 en traversant la Manche à bord de petites embarcations. AFP

Le Premier ministre Rishi Sunak cherche à donner corps à sa promesse de «stopper les bateaux», au moment où certains projets phares controversés de son gouvernement conservateur dans la lutte contre l’immigration clandestine patinent.

Le projet d’expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement a été jugé illégal en l’état par la justice, décision qui fait l’objet d’un recours du gouvernement devant la Cour suprême. Quant à la barge censée accueillir 500 demandeurs d’asile pour réduire la facture de l’hébergement, son ouverture a été repoussée en raison de problèmes de sécurité incendie à bord.

Le partenariat annoncé entre l’agence de lutte contre la criminalité (NCA) et Meta, TikTok et X (ex-Twitter) vise à éloigner les migrants des contenus de passeurs incitant à la périlleuse traversée dans l’un des détroits les plus fréquentés au monde, théâtre de naufrages mortels.

Nombre d’expulsions au plus haut

Il veut lutter contre les publications vantant réductions du prix pour les groupes, propositions de faux documents et fausses affirmations de «passage sûr», souligne Downing Street dans un communiqué.

Un plan lancé en 2021 a abouti à la suspension ou la suppression de «4700 posts, pages ou comptes», souligne le texte. Un centre dédié, avec un financement de 11 millions de livres sterling (12,2 millions de francs) doit être mis sur pied pour lutter contre ces contenus.

Le gouvernement compte aussi sur l’adoption future d’un projet de loi qui vise à permettre, entre autres, de lutter contre les contenus illicites mis en ligne par les passeurs. «Ce nouvel engagement» de la part des plateformes «nous verra redoubler d’efforts» pour lutter contre les passeurs «en travaillant ensemble pour mettre un terme à leur sinistre commerce», a souligné Rishi Sunak.

Downing Street met en avant un nombre d’expulsions au plus haut depuis 2019 et une réduction d’un tiers du retard dans l’examen des demandes d’asile depuis décembre.

L’opposition travailliste a, quant à elle, dénoncé des «promesses vides», accusant la ministre de l’Intérieur Suella Braverman d’avoir «totalement perdu la main sur le système d’asile».

Le Royaume-Uni a vu en 2022 45’000 migrants traverser la Manche sur de petites embarcations, un record. Ils sont 15’000 à avoir fait de même depuis le début de l’année.

AFP

