Virus mutant – Londres se démène pour desserrer le blocus de Douvres Alors que la France est déjà le principal obstacle à un compromis sur la pêche dans les négociations sur le Brexit, elle bloque le passage des camionneurs depuis le Royaume-Uni. Tristan de Bourbon, Londres

Des centaines de camions de marchandises sont bloqués à Douvres en raison de la décision de la France d’empêcher l’entrée de toute personne en provenance du Royaume-Uni. Keystone

L’approche des fêtes de Noël et de Nouvel-An, la fin des négociations sur le Brexit et l’apparition en Grande-Bretagne d’une souche particulière du coronavirus: il n’en fallait pas plus pour jeter le Royaume-Uni dans le chaos. Et voir la pandémie compliquer encore davantage la conclusion d’un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Avec, au centre de cet imbroglio, Paris.

Samedi, le premier ministre Boris Johnson dévoile les dégâts engendrés par une mutation du virus, accusée d’accélérer la propagation de la pandémie. Il ne s’attend sans doute pas à ce que ses voisins réagissent si fermement. Dimanche, plusieurs pays annoncent la fermeture de leurs frontières aux citoyens britanniques. La France va plus loin. Le premier ministre français Jean Castex prévient que «l’ensemble des flux de personnes du Royaume-Uni vers la France sont suspendus pour 48 heures, et pour tous les moyens de transport». Contrairement aux mesures prises lors des confinements précédents, les camionneurs transportant du fret ne sont plus autorisés à aller en France depuis le Royaume-Uni.