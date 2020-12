Virus mutant – Londres reconfinée à cause d’une variante du coronavirus Face à l’explosion de nouveaux cas, Boris Johnson renforce les mesures dans la capitale et le sud-est de l’Angleterre. Plusieurs pays européens suspendent leurs vols avec le Royaume-Uni. Tristan de Bourbon, Londres

De nombreux Londoniens se sont précipités dans les gares de Londres, samedi soir, à l’annonce des nouvelles restrictions en vigueur dans la capitale dès dimanche. Gare de Paddington, 19 décembre. KEYSTONE

«Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je pourrai retrouver mes parents pour Noël…» En ce samedi après-midi, ce vendeur d’une librairie du centre de Londres est décontenancé. L’information vient de se répandre comme une traînée de poudre: le premier ministre Boris Johnson a durci les mesures de confinement liées au coronavirus pour Londres et le sud-est de l’Angleterre.

Concrètement, à partir de minuit samedi soir, soit moins de quatre heures plus tard, les résidents de ces zones classées niveau 4 seront uniquement autorisés à rencontrer en intérieur les membres de leur bulle de soutien. Ils n’auront plus le droit de quitter leur ville sauf pour des raisons professionnelles urgentes. Une collègue du jeune vendeur intervient alors immédiatement: «Arrête ta journée! Appelle tes parents, rentre chez toi préparer tes affaires et va prendre un train tout de suite! On prend le relais, ne t’inquiète pas.»