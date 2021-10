Récit de concert – London Symphony Orchestra, des révélations en musique Guidée par Robin Ticciati, un chef promis à un grand parcours, la formation a brillé aux côtés de l’altiste Antoine Tamestit. Rocco Zacheo

L’altiste français Antoine Tamestit. PHILIPPE MATSAS

On placera le concert donné par le London Symphony Orchestra (LSO) parmi ces événements qui offrent une poignée de découvertes heureuses. Mercredi soir, dans un Victoria Hall quasi-complet, les mélomanes auront pu se familiariser avec une figure prometteuse, le chef britannique Robin Ticciati, et se rapprocher aussi d’une pièce, le «Concerto pour alto» de William Walton, dont on aperçoit que très rarement les lignes dans les salles. Du premier, qui fera sans doute parler de lui dans les saisons à venir, on pourrait relever l’étonnant duo de chefs auquel renvoient ses allants physiques. Une place quelque part entre un Gustavo Dudamel version élancée – mêmes boucles, même sourire contagieux – et un jeune Simon Rattle – une gestique souple et dansante qui dit la filiation évidente entre Ticciati et le maestro attitré du LSO.

Par-delà ces traits apparents, c’est surtout l’assurance de l’artiste, sa conduite généreuse et engagée qui a particulièrement ébloui à Genève. Ce qui a conféré à la «Symphonie N° 4» de Brahms des formes qu’on qualifiera d’opulentes, gorgées des sonorités pleines et aux mille nuances dans les «Allegro», trois mouvements flirtant par ailleurs avec la saturation dans une salle qu’on sait trop réverbérante. Impressionnant de justesse, l’orchestre a été d’une délicatesse infinie dans l’«Andante moderato», avec ses archets soyeux et renversants de lyrisme.

De l’autre révélation de la soirée, la pièce de Walton, on pourrait évoquer la richesse de son écriture, qui renvoie à des figures aussi imposantes que Gershwin, Chostakovitch ou Debussy. Ici, un autre maître a surgi, paré d’un jeu majestueux et confondant d’humilité: l’altiste Antoine Tamestit. Modeste et génial, le Français s’est congédié avec une «Sarabande» de la «Suite pour violoncelle N° 2» de Bach habitée et émouvante.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.