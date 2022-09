Lendemain d’élections – L’onde de choc Meloni secoue l’Italie et l’Europe La victoire éclatante de Giorgia Meloni déstabilise la gauche et ses alliés de droite. Elle remet aussi en question le leadership italien au sein de l’Union européenne. Dominique Dunglas - Rome

Giorgia Meloni devra à la fois rassurer l’Union européenne et donner des gages à ses électeurs. Un défi pour la première femme appelée à diriger un gouvernement italien. Rome, 26 septembre 2022. Andreas SOLARO/AFP

Les Italiens ont déroulé à «la Giorgia» le tapis rouge devant le porche du palais Chigi, le siège du gouvernement. Giorgia Meloni sera la prochaine présidente du Conseil. Son parti, Fratelli d’Italia (Fdl), 26% des voix, distance largement ses deux alliés, la Ligue et Forza Italia. Et grâce au système électoral, les trois partis de la coalition de droite sont assurés d’une large majorité dans les deux chambres. Ce triomphe ébranle l’ensemble des partis politiques transalpins et la position de l’Italie en Europe et dans le monde.