Pandémie – L’OMS prévoit 10 millions de cas la semaine prochaine Mercredi, l’Organisation mondiale de la santé a estimé que le pic épidémique n’avait pas encore été atteint en Amérique.

Le pic de la pandémie n’est pas encore atteint. Keystone

Le seuil des dix millions de cas de Covid-19 dans le monde devrait être atteint la semaine prochaine, alors que l’épidémie n’a pas encore atteint son pic dans la région des Amériques, a averti mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Au cours du premier mois de cette épidémie, moins de 10’000 cas ont été signalés à l’OMS. Au cours du mois dernier, près de 4 millions de cas ont été signalés. Nous nous attendons à atteindre un total de 10 millions de cas la semaine prochaine», a déclaré le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse virtuelle.

Selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 477’570 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition de la maladie en décembre.

Plus de 9’279’310 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès début février, sont le pays le plus touché avec 121’225 décès. Viennent ensuite le Brésil (52’645), le Royaume-Uni (42’927), l’Italie (34’675) et la France (29’720).

Si l’on rapporte le nombre de morts à la population du pays toutefois, les pays les plus touchés sont par ordre décroissant la Belgique, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, la Suède, la France, les États-Unis, le Brésil.

Épidémie «intense» sur le continent américain

«L’épidémie dans le continent américain est très intense, en particulier en Amérique centrale et du Sud», a souligné en conférence de presse Michael Ryan, le directeur des questions d’urgence sanitaire à l’OMS.

«Nous avons constaté une tendance continue et préoccupante, avec beaucoup de pays qui connaissent des augmentations de 25 à 50% au cours de la semaine dernière», a-t-il dit. «Malheureusement, la pandémie dans beaucoup de pays du continent américain n’est pas parvenue à son pic», a-t-il ajouté.

