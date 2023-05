Roman graphique – L’ombre de Tom Sawyer plane sur «Swamp» Sur fond de Grande Dépression, Johann G. Louis situe en Louisiane le cadre de sa nouvelle bande dessinée. Philippe Muri

«Swamp», de Johann G. Louis. ÉD. DARGAUD 2023

Enfant, Johann G. Louis a eu un flash en découvrant «Les aventures de Tom Sawyer», une adaptation en dessin animé du roman de Mark Twain. De ce coup de cœur, confirmé par la lecture d’auteurs comme William Faulkner, Tennessee Williams et Truman Capote, lui est venu un intérêt marqué pour le sud des États-Unis. Pas étonnant qu’il situe en Louisiane le cadre de son nouveau roman graphique, le subtil «Swamp. Un été dans le bayou».

«Swamp. Un été dans le bayou». Extrait. ÉD. DARGAUD 2023

Sur fond de Grande Dépression, deux garçons espiègles - un Blanc et un Noir - vivent leur enfance insouciante dans un climat lourd - pauvreté, alcoolisme, racisme - qu’ils ne perçoivent pas encore. L’arrivée de la chanteuse Mrs Duville et sa fille Shelley dans leur patelin perdu, va rebrasser les cartes. Le côté enfantin du graphisme et des couleurs douces à l’aquarelle masquent un propos plus sombre et plus adulte qu’attendu.

«Swamp. Un été dans le bayou». Extrait. ÉD. DARGAUD 2023

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.