Quel que soit le résultat de la votation sur le référendum contre la tour Swissquote à Gland le 15 mai, AvenirGland aura tout fait pour contester ce projet jugé démesuré. Son argumentaire, qui liste 16 raisons de voter contre la décision du Conseil communal d’approuver le plan d’affectation (PA) La Crétaux, est très étoffé. Ce qui a contraint les partisans réunis sous la bannière «Je dis OUI à Gland» à développer un solide contre-argumentaire. Les deux camps mènent un combat très serré.

Swissquote, la plus grande banque en ligne de Suisse, compte plus de 700 collaborateurs dans les deux bâtiments construits à proximité de la gare de Gland. Son projet est d’agrandir le siège de la société pour accueillir 1000 employés supplémentaires en créant un campus, une tour de 60 m sur quinze étages et un parc public végétalisé. Si le projet est accepté dans les urnes, les patrons cofondateurs, Marc Bürki et Paolo Buzzi, proposent de couvrir l’avenue du Mont-Blanc de verdure sur le tronçon longeant la propriété.