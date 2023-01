Depuis le 12 décembre, l’Azerbaïdjan occupe le corridor de Latchine, seule voie d’accès vers l’extérieur de la population arménienne d’Artsakh, faisant peser la menace d’une catastrophe humanitaire majeure.

L’Azerbaïdjan ayant menacé d’abattre tout avion civil qui tenterait de se poser à l’aéroport de Stepanakert (capitale de l’Artsakh), le blocus de l’Artsakh est aérien et terrestre. L’Artsakh est devenu la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Environ 120’000 personnes, dont 30’000 enfants, sont privées de ressources, notamment alimentaires et médicales. 1100 civils, dont 270 mineurs, ne peuvent pas retourner d’Arménie en Artsakh.

Les Artsakhiotes ne peuvent pas quitter leur territoire, en violation de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Durant trois jours, comme en mars, le gaz a été coupé, exposant la population à un froid glacial.

Le blocus marque une escalade de plus dans les agressions perpétrées depuis septembre 2020 par l’Azerbaïdjan envers les Arméniens, en violation du droit et des négociations dans le cadre du Groupe de Minsk, qui prévoient un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh. Une vidéo atroce montrant les forces azéries exécutant au moins 7 prisonniers de guerre arméniens désarmés lors de l’attaque des 13 et 14 septembre a été authentifiée par Human Rights Watch.

«Soutenu par la Turquie, l’Azerbaïdjan l’est probablement aussi par la Russie»

Soutenu par la Turquie, l’Azerbaïdjan l’est probablement aussi par la Russie. Les deux pays ont signé une alliance stratégique la veille de l’invasion de l’Ukraine. Le géant russe Lukoil détient 20% du gaz azéri. Un officiel arménien vient de déclarer que l’Arménie subissait des pressions pour rejoindre l’«État d’union» de la Russie et de la Biélorussie et ouvrir sur son territoire un «corridor extraterritorial» vers l’exclave azérie du Nakhitchevan dont le contrôle reviendrait à la Russie. Moscou et Bakou veulent imposer leur tyrannie aux Arméniens d’Arménie et d’Artsakh.

L’Azerbaïdjan va probablement poursuivre ses manœuvres de déstabilisation-harcèlement des populations arméniennes à des fins d’épuration ethnique. Le 24 décembre, le président Aliev a qualifié la République d’Arménie d’«Azerbaïdjan occidental», semblant à nouveau revendiquer le territoire de la République d’Arménie.

Les liens de solidarité et d’amitié entre la Suisse et les Arméniens sont anciens. Avant même le génocide de 1915, la population suisse a adressé une pétition signée par 15% de la population au Conseil fédéral lors des massacres de 1895.

Afin d’éviter l’irréparable, le Conseil fédéral doit agir alors que la Suisse s’apprête à devenir membre du Conseil de sécurité en 2023-24 en œuvrant à un pont aérien pour la population de l’Artsakh et à la réouverture de l’aéroport de Stepanakert, en rencontrant les représentants de l’Artsakh, en travaillant à l’adoption de sanctions économiques et politiques contre l’Azerbaïdjan et, enfin, en œuvrant à l’envoi d’une force d’interposition par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Alexis Krikorian Afficher plus Cofondateur de Hyestart, Organisation qui s’engage pour la démocratie et les droits humains en Arménie et en Turquie. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.