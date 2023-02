Un homme clé de Servette – Lombardo: «Je me vois redevenir entraîneur, oui» Le directeur technique de l’académie grenat évoque son travail avec les jeunes. Regard sur le présent et sur le futur. Daniel Visentini

Massimo Lombardo, directeur technique de la formation grenat depuis 2019: une vision pour le futur de Servette. A. CHAC/SERVETTE FC

En sa qualité de directeur technique de l’Académie du Servette FC, Massimo Lombardo est un homme clé de la maison grenat, malgré l’absence d’un centre de formation digne de ce nom. Il a été un joueur international, un Servettien, un entraîneur, un sélectionneur suisse à l’ASF avec les jeunes: depuis quatre ans, il y a là un technicien de premier plan pour un club qui veut former et développer ses propres joueurs. Plus encore en cette période de grande restructuration servettienne? Assurément.