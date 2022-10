Sommet Building Bridges à Genève – Lombard Odier soutiendra les travaux de l’institut E4S Le partenariat entre la banque et le centre de recherche lié à l’EPFL, l’UNIL et l’IMD est focalisé sur la transition vers une économie circulaire. Pierre-Alexandre Sallier

Jean-Pierre Danthine. KEYSTONE

La banque genevoise Lombard Odier et l’institut lausannois Enterprise for Society (E4S) annoncent ce mercredi un partenariat, sur une période de trois ans, afin de renforcer la recherche sur la finance durable. Et précisent que ce soutien mettra un accent particulier sur des travaux «permettant de comprendre la transition vers une économie circulaire».