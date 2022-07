Innovation culinaire – L’okara débarque au rayon végane Dans la gamme des émincés à cuisiner sans viande, une start-up suisse propose une recette avec un sous-produit méconnu du tofu et du lait de soja. On a testé. Chloé Din

On peut avoir tourné le dos à la viande et succomber au réflexe de cuisiner un émincé comme au bon vieux temps. Pour ce faire, les rayons des supermarchés proposent de plus en plus d’options à base d’ingrédients divers, entre champignons, pois chiches et Cornatur. Cette gamme en perpétuelle évolution s’enrichit désormais d’un nouveau venu, à base d’okara, que l’on peut trouver entre autres à la Coop.