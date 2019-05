Personnaliser ses habits au lieu d’acheter du neuf

«Acheter éthique, revaloriser les tissus, c’est défendre l’humain», dit Clémentine Pfister, 31 ans. La jeune femme a toujours été intéressée par la mode responsable. Elle a commencé par vendre des vêtements sur les marchés avant d’ouvrir la boutique Alegria, à Neuchâtel, où elle présente les pièces d’un collectif de créateurs engagés dans le commerce équitable. L’an dernier, elle s’est jointe à Juliette Gallet et Noëlle Dall’Olio pour lancer l’association Eco Fashion Lab.

La structure organise des interventions dans les écoles et des événements destinés aux adultes pour expliquer les conséquences de la surconsommation d’habits. Elle propose notamment des idées aux participants pour personnaliser leurs vêtements afin qu’ils se les approprient plutôt que d’en vouloir de nouveaux. Elles incitent aussi les particuliers à s’intéresser à la couture, en les redirigeant vers les ateliers situés près de chez eux. «L’objectif est vraiment de sensibiliser le public, de l’amener à réfléchir et de montrer les alternatives possibles.»

Le concept de mode éthique a pris forme dans les années 90 avec des marques comme Patagonia ou Esprit, qui s’engagent pour des modes de production responsables et de seconde main.

Concernant les grandes marques qui lancent aujourd’hui des collections dites éthiques, la jeune femme craint qu’il s’agisse le plus souvent d’une forme de green-washing, soit la promotion de principes écologiques à des fins purement promotionnelles. «Un tee-shirt à 5 francs ne respectera jamais l’environnement et des conditions sociales décentes en raison de son prix, qui est juste trop bas.» Malgré son coût plus élevé, la mode éthique ne veut pas créer un luxe différent. «Chacun fait ce qu’il peut en fonction de ses moyens, mais c’est surtout un jeu d’inventivité, de créativité et un changement des habitudes de consommation de tout un chacun.»

L’association Eco Fashion Lab sera présente le 11 mai prochain à la Journée de la mode responsable. Organisé par le café du Grütli et la boutique Ayni, l’événement proposera des discussions et divers stands, mais aussi un défilé de créateurs de mode éthique.

(TDG)