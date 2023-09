Loisirs et sorties – «Genève a perdu de son éclat» L’association Projet Genève fait office de faîtière des acteurs de l’animation. Deux jeunes PLR veulent repenser la fête et les quais. Lorraine Fasler

Bryan Lo Giudice et Darius Azarpey, de l’association Projet Genève, souhaitent dynamiser la ville et réaménager les quais. BASTIEN GALLAY

Trop de Genevois préfèrent encore se rendre à Lausanne ou embarquer dans un vol Easyjet vers une destination européenne pour faire la fête. Bryan Lo Giudice et Darius Azarpey, respectivement membre du comité directeur du PLR Genève et député suppléant au Grand Conseil, en sont convaincus. Raison pour laquelle ils ont créé il y a tout juste un an l’association Projet Genève.

«Nous voulons créer de nouveaux rendez-vous.» Bryan Lo Giudice, de l’association Projet Genève

L’objectif: dynamiser un canton qui serait toujours plus morne. Si les deux trentenaires partagent la même bannière politique, leur association réunit dans un comité des élus de tous les partis représentés au Grand Conseil afin qu’ils aient voix au chapitre en soutenant ou en lançant de nouveaux espaces de loisirs et de détente.

Genève regorge de festivals de musique ou encore de films. Peut-on vraiment dire que l’on s’y ennuie? Darius Azarpey (D.A.): Il se passe évidemment plein de choses, et heureusement! Mais encore faut-il que la population en soit au courant. Nous faisons partie d’une génération hyperconnectée, nous allons chercher l’information, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Notre association Projet Genève souhaiterait d’ailleurs mettre en place, en partenariat avec l’État, une plateforme en ligne qui rassemblerait la liste des événements qui sont sur le point de se dérouler. Outre ce besoin de centralisation et de communication, on pense qu’il y a encore beaucoup de choses à faire. En matière d’animation, Genève n’est pas suffisamment un terrain d’innovation!

Qu’entendez-vous par là? Bryan Lo Giudice (B.L.G.): Les entrepreneurs locaux nous rapportent qu’ils se heurtent au mur de l’administration. En mars, nous avons organisé notre première table ronde, réunissant les acteurs de la fête mais aussi du tourisme et le secteur des cafetiers et hôteliers. Nous voulions faire un état des lieux. Un sondage nous a montré à quel point l’État était davantage perçu comme un frein qu’un partenaire. Il est plus simple aujourd’hui pour un entrepreneur de développer son concept à Lausanne ou à Dubaï. Cela doit changer. En tant que faîtière, nous sommes un trait d’union entre le monde politique et le secteur des entrepreneurs dans l’animation. Deux mondes qui ont souvent du mal à se parler.

Que proposez-vous concrètement pour Genève? B.L.G.: Nous voulons créer de nouveaux rendez-vous. Genève a perdu de son éclat! Elle a fait une croix sur ses Fêtes de Genève, ses fameux feux d’artifice, et la Ville ferme désormais ses terrasses dès minuit du dimanche au jeudi. Notre action se traduit par des petites initiatives, comme organiser des animations autour de la Semaine du goût ou lister les bars genevois qui retransmettaient les matches durant le Mondial de football. Cela a été un succès tant populaire qu’économique. Mais notre action passe aussi par des initiatives de plus grande envergure.

Lesquelles? B.L.G.: Nous soutenons deux projets phares. Le premier vient de l’association Genève en Fête et s’appelle «Les Fééries de Genève», qui serait une nouvelle version des Fêtes de Genève. Le deuxième se nomme les «Quintessences genevoises» (ndlr: un projet en attente d’autorisations): une semaine dédiée au meilleur de ce que fait Genève, que ce soit en termes d’artisanat, de gastronomie, de formation ou d’animation. Une idée de Philippe Rubot que nous soutenons en tant que faîtière du milieu. D.A.: L’Urban District est un autre gros projet. Il s’agit d’un complexe multisport couvert pensé sur 10’000 mètres carrés, qui serait destiné aux familles. Si le financement 100% privé est confirmé, il reste encore à trouver le lieu idéal pour le concrétiser.

Votre autre cheval de bataille est de repenser la rade. Que reprochez-vous aux quais existants? B.L.G.: Notre volonté n’est pas d’installer des bars tout le long des quais mais de se mettre autour d’une table, tous partis confondus, afin d’imaginer ensemble la future rade. Sera-t-elle végétalisée? Plus vivante, grâce notamment à davantage de guinguettes? Nous pensons dans tous les cas que cette friche industrielle ne peut plus rester ainsi pour l’image de Genève et pour ses habitants. C’est la carte de visite de notre canton, le joyau de la couronne. Nous avons par ailleurs déposé une motion afin de pérenniser la présence de la grande roue au Jardin anglais pour qu’elle devienne notre «Geneva Eye».

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

