La piscine des Vernets doit fermer trois semaines pour les travaux annuels d’entretien des bassins, de la machinerie, de la ventilation, etc. LAURENT GUIRAUD

Alors que la canicule fait rage, rien de tel qu’un plongeon pour se rafraîchir. Nombre de Genevois se ruent sur les plages et sur les bords du Rhône pour une partie de baignade. Mais ceux qui ne sont pas adeptes de la nage en eau vive se rabattent sur les piscines. Notamment la plus grande en Ville de Genève, celle des Vernets.

Un de nos lecteurs a souhaité s’y rendre lundi soir, mais il a eu la surprise de découvrir que la piscine est fermée depuis ce jour pour des travaux d’entretien. «Semaine difficile pour toutes et tous avec cette canicule, nous écrit-il. Par un malheureux hasard, cela tombe au même moment que l’entretien annuel des Vernets.»

Et de souligner que les points d’eaux sont la clé de voûte de la stratégie de la Ville face à la canicule. «Ne serait-il pas possible de déplacer l’entretien des bassins à un moment de l’année plus froid?» se demande-t-il. Une lectrice fait le même constat: «La canicule était pourtant annoncée depuis quelques jours…» déplore-t-elle.

Check-up complet de la piscine

Sur le site de la Ville de Genève, on apprend que la piscine des Vernets ferme comme chaque année durant trois semaines – en l’occurrence jusqu’au 10 septembre – pour assurer une vérification en profondeur de la machinerie, des tuyaux, des joints, des carrelages. Il s’agit notamment de remplacer le carrelage abîmé dans les bassins, de contrôler l’électricité, le chauffage, l’aération et la ventilation, d’effectuer un nettoyage complet de la piscine intérieure, des vestiaires, des douches, etc. Et enfin, de renouveler entièrement l’eau dans tous les bassins, dont les 2870 m³ du bassin olympique.

«Si on décale ces travaux, ce sont des centaines de cours de natation qu’il faudrait annuler ou reporter.» Cédric Waelti, porte-parole du Département de la sécurité et des sports

À la Ville de Genève, on explique que ces travaux sont planifiés des mois à l’avance et qu’il n’est pas possible de les reporter. «L’entretien annuel des Vernets n’est pas optionnel, il s’agit d’une nécessité sanitaire et légale pour le seul bassin olympique couvert du canton», précise Cédric Waelti, porte-parole du Département de la sécurité et des sports.

Et d’ajouter que les travaux doivent absolument se dérouler avant la rentrée des écoles de natation, le 11 septembre. «Si on les décale, ce sont des centaines de cours qu’il faudrait annuler ou reporter.» Pas possible donc de procéder à l’entretien de la piscine en hiver, comme le font celles qui n’ont que des bassins extérieurs. On évite aussi de fermer pendant les vacances scolaires.

D’autres piscines disponibles

Cédric Waelti assure qu’il y a une coordination qui se fait avec les autres piscines du canton, comme celles de Lancy, de Genève-Plage et du Lignon, où les nageurs peuvent encore profiter en ce moment de bassins olympiques en extérieur. En ville, il y a aussi la piscine de Varembé qui reste ouverte.

Devant les portes fermées des Vernets, notre lecteur décide de se rendre à la piscine de la Fontenette, à Carouge. Mais pas de chance, celle-ci vient de changer ses horaires, et ferme depuis cette semaine à 19 h 30 (avec sortie des bassins au plus tard à 19 h), au lieu de 20 h 30 pendant les vacances scolaires d’été.

Au Service des sports de Carouge, on nous explique qu’avec la reprise scolaire, la piscine scolaire des Pervenches rouvre et que le personnel doit se répartir sur les deux sites, ce qui ne permet plus d’avoir des horaires prolongés à la Fontenette.

