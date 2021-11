Faune – L’oiseau crucifié de l’église Saint-Joseph est sorti vivant de son chemin de croix Le sauvetage spectaculaire du goéland tient du conte de Noël. Le convalescent se porte bien et ses soignants se montrent optimistes. Thierry Mertenat

Le goéland se retrouve coincé dans le segment supérieur de la croix de l’église Saint-Joseph. DANIEL BIANCHI

Le secret médical ne s’appliquant pas de la même manière pour les animaux, on en profite pour aller aux nouvelles de l’accidenté des Eaux-Vives. Bonnes et rassurantes, les nouvelles de l’oiseau crucifié. C’était il y a tout juste une semaine. Un goéland leucophée à tête blanche, manteau gris et pattes jaunes, portant le petit nom occitan de «gabian» quand il évolue aux abords des côtes méditerranéennes, a raté le 20 novembre à midi son atterrissage sur la croix de l’église Saint-Joseph culminant à 47 mètres.