La loi doit-elle être notre instance éthique ultime? C’est la question posée par le règlement d’application de la loi genevoise sur la laïcité de l’État (RLE). Le RLE précise en effet le principe d’une liste d’organisations religieuses qui «entretiennent un rapport avec l’État». Figurer sur cette liste est nécessaire pour pouvoir percevoir une contribution religieuse volontaire, pour accomplir des tâches d’aumônerie et pour qu’une demande d’autorisation pour une manifestation cultuelle sur le domaine public ait une chance d’être prise en compte. Cela demande de signer une déclaration d’engagement qui comporte entre autres de «reconnaître la primauté de l’ordre juridique suisse sur toute obligation religieuse qui lui serait contraire, en particulier s’agissant du droit de la famille». On comprend bien la motivation de cette clause. L’État ne veut pas d’organisations religieuses qui décideraient par exemple de qui est marié ou de qui a la garde des enfants en ignorant le droit suisse et sa mise en œuvre. Cependant, cette disposition pose le principe de placer le droit au-dessus de toute conviction religieuse.

Or, c’est en s’appuyant sur ses convictions religieuses que le pasteur baptiste afro-américain Martin Luther King a défié les lois injustes qui régissaient la ségrégation raciale et restreignaient les droits civils des noirs. Au nom de leurs convictions religieuses ou séculières, des Suisses ont fait passer la frontière à des juifs fuyant le IIIe Reich, contre les lois et règlements de l’ordre juridique suisse. Nous honorons de nos jours leur mémoire, alors qu’ils ont violé des lois établies démocratiquement dans un pays libre. Aujourd’hui encore, des cas de «délit de solidarité» voient des personnes transgresser la loi sur les étrangers par compassion et altruisme, parfois motivé religieusement.

Même en Suisse, les lois sont le fruit d’un processus humain. Elles peuvent faillir, elles peuvent être injustes. Tout citoyen peut être un jour confronté à une loi que sa conscience, sa foi ou le devoir d’humanité le contraint à enfreindre. Et pourtant, il est fondamentalement bon et nécessaire qu’il y ait des lois, et qu’elles soient généralement respectées. La Bible même appelle au respect des lois établies, tout en posant le principe qu’il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes en cas de conflit de normes. Il y a un équilibre subtil entre nécessité de lois contraignantes et possibilité que la conscience impose de les enfreindre.

On ne peut certes pas demander à la loi d’autoriser qu’on l’enfreigne, sinon elle n’a plus force de loi. Mais il est excessif de demander un engagement a priori à la placer au-dessus des convictions religieuses, qui sont pour certains croyants leurs convictions les plus fondamentales. Le principe d’une loi qui prime toute autre conviction est du pain bénit pour les totalitarismes, alors n’acceptons pas chez nous un principe que nous voudrions supprimer ailleurs.

Jean-René Moret Afficher plus Pasteur à l’Église évangélique de Cologny.

