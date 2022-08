Européens multisports à Munich – Loin des montagnes, l’escalade s’offre un bain populaire En Bavière, région bercée par l’alpinisme, le sport devenu olympique l’été dernier à Tokyo est suivi par des milliers de citadins conquis. Chris Geiger - Munich

À Munich, les épreuves d’escalade ont attiré la foule. KEYSTONE

Qu’on se le dise d’entrée: on savait les Allemands férus de sport, prêts à se mobiliser et à s’enflammer à la moindre occasion. On ne s’attendait tout de même pas à voir la Königsplatz de Munich, épicentre de l’escalade sportive aux Européens multisports, se transformer quatre jours durant en un véritable stade de football.