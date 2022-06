Politique européenne – Loin de s’entendre, Suisse et UE se cherchent et s’évitent Un an après l’abandon de l’accord-cadre, le Conseil fédéral peine à convaincre. Bruxelles nous snobe, le parlement s’énerve et l’économie s’inquiète. Florent Quiquerez - Berne

La stratégie du Conseil fédéral sur le dossier européen suscite l’énervement du parlement. keystone-sda.ch

Un pas en avant, un pas en arrière. Et de temps en temps, une pirouette. Difficile de suivre la chorégraphie qui se joue entre la Suisse et l’Union européenne. Depuis qu’il a déchiré sèchement l’accord institutionnel en mai 2021, le Conseil fédéral peine à sortir de l’impasse. Sans compter que Bruxelles souffle le chaud et le froid dans sa communication.