Comment ne pas imaginer, à sa place, l’une de mes filles? Elle s’appelle Merhawit. C’est une adolescente de 16 ans, belle et brillante. Douée en physique, elle avait devant elle un avenir prometteur. Mais en quelques jours, sa vie a basculé. Son grand frère puis son père sont morts sous les balles. Sa mère n’était déjà plus dans le tableau. Il ne reste que le petit frère. Un bébé à peine, que Merhawit a porté sur son dos en parcourant 300 km à pied, dans ses tongs délabrées, fuyant les zones de combats. Aujourd’hui, sa seule ambition, c’est de trouver à manger. Mais ça pourrait être encore pire: une autre fille, âgée de 14 ans seulement, confie dans un souffle avoir été violée par des soldats…

Ces témoignages insupportables, James Elder de l’Unicef les a rapportés du Tigré, une région du nord-ouest éthiopien où les combats n’en finissent pas depuis six mois. Une guerre sale qui a déjà jeté sur les routes plus d’un million de personnes. Une guerre africaine, loin des projecteurs.

«Ces horreurs, on s’en émouvra vraiment en Europe si les hostilités finissent par provoquer une grande vague migratoire.»

Il n’y a pas d’images de ce conflit armé, tenu longtemps à huis clos. Et puis, depuis un an, nos préoccupations tournent principalement autour de la pandémie de Covid-19. Ces horreurs, les crimes de guerre qui y sont commis, on s’en émouvra vraiment en Europe si les hostilités finissent par provoquer une grande vague migratoire. Nos contrées sont sans doute un peu lasses des malheurs du monde.

Surtout, cette guerre a tout pour nous déconcerter. D’abord, parce que l’offensive de l’armée éthiopienne contre la région rebelle a été lancée en novembre dernier par le premier ministre Abiy Ahmed, lequel venait de recevoir le Prix Nobel de la paix un an plus tôt pour avoir mis fin, en 2018, à vingt ans de conflit frontalier avec l’Érythrée! Par ailleurs, l’offensive a été menée à l’abri des regards extérieurs, le territoire ayant été bouclé et les observateurs interdits.

En face, l’ennemi à abattre, c’était le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), dont la milice venait d’attaquer une base militaire fédérale. Un adversaire redoutable: avant l’arrivée au pouvoir d’Abiy Ahmed, ce parti-là dominait depuis trois décennies le régime autoritaire à la tête de l’Éthiopie.

Des points communs

Enfin, pour corser le tout, les soldats éthiopiens combattant les forces du TPLF étaient épaulés par des miliciens de la région Amhara et même des militaires érythréens – autant d’acteurs accusés d’avoir commis des atrocités contre les civils.

Compliqué, tout ça? Étranger à notre réalité? Ce qui l’est moins, c’est la destruction d’une région à laquelle nous pouvons nous identifier: des terres agricoles (grâce à des systèmes d’irrigation qui viennent cependant d’être démolis), des paysages montagneux (où se cache maintenant la guérilla), un riche patrimoine historique chrétien (menacé), un réseau de santé (pillé et vandalisé)… et des familles aujourd’hui détruites. Des familles comme la mienne, comme la vôtre.

