Ski alpin – Loïc Meillard et Daniel Yule bien partis au slalom de Madonna di Campiglio Les deux Valaisans se sont respectivement classés 2e et 4e de la première manche du slalom nocturne dans la station italienne.

Loïc Meillard a bouclé la première manche du slalom de Madonna di Campiglio en 49’’72. AFP

Ce n’est pas encore une confirmation, mais cela y ressemble. Sur le podium à Val d’Isère (3e) il y a dix jours lors du premier slalom de la saison en Coupe du monde, Loïc Meillard (26 ans) est bien parti pour reproduire la même performance ce jeudi à Madonna di Campiglio. Dans la station italienne, le Valaisan d’origine neuchâteloise a bouclé la première manche à la seconde place, en 49’’72. Déjà vainqueur en France le 11 décembre, le Norvégien Lucas Braathen le devance de 42 centièmes. Le podium est complété par l’Allemand Linus Strasser (+0’’50).

Juste derrière, on retrouve Daniel Yule (29 ans). Encourageant 7e à Val d’Isère pour sa première sortie de la saison sur le Cirque Blanc, le skieur de la Fouly continue de monter en régime. 4e à 55 centièmes de Braathen, il a rappelé son aisance sur une piste où il s’est imposé en 2018 et 2020. Sans un petit écart dans le bas du tracé, qui l’a déséquilibré, Yule aurait même pu s’installer plus haut dans la hiérarchie provisoire.

Le Vaudois Marc Rochat (30 ans) sera également au rendez-vous de la deuxième manche, après une première apparition de bonne facture (18e, +1’’45). Tout comme les Valaisans Luca Aerni (29 ans) et Ramon Zenhäusern (30 ans) ainsi que le Bernois Noel von Grünigen (27 ans), respectivement 22e (+1’’55), 23e (+1’’58) et 28e (+1’’82).

En revanche, le Grison Sandro Simonet (27 ans), 41e (+2’’28), n’a pas passé le cut. Quant aux Genevois Tanguy Nef et au Nidwaldien Joel Lütolf (22 ans), ils ont chuté.

BCH

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.