Ski alpin – Loïc Meillard a placé la barre très haut à Adelboden Dossard No 1, le skieur neuchâtelo-valaisan a signé le meilleur chrono de la première manche du deuxième géant dans la station oberlandaise. Lourde chute de l’Américain Tommy Ford. Sport-Center

Loïc Meillard a été impérial lors de la première manche du deuxième géant d’Adelboden. AFP

Le Neuchâtelo-Valaisan Loïc Meillard est-il parti pour décrocher sa première victoire en slalom géant sur le front de la Coupe du monde? En tout cas, il a frappé fort en signant le meilleur chrono de la première manche du deuxième géant d’Adelboden.

Meillard devance le Français Alexis Pinturault – qui avait survolé le premier géant de vendredi – de 30 centièmes de seconde, ce qui montre à quel point le skieur d’Hérémence a maîtrisé son sujet. «Je suis content de ma performance, a-t-il déclaré au micro de la RTS. Je pense que j’aurais pu mieux skier dans la partie intermédiaire, mais en règle générale, j’ai fait une bonne première manche. La piste était parfaite, un peu plus dure que vendredi, et j’ai bien pu profiter de mon dossard No 1.»

Les Suisses ont frappé fort de manière générale. Dossard rouge de la discipline, Marco Odermatt est troisième, à 0’’70 de Meillard. Gino Caviezel (8e à 1’’49) et le Valaisan Justin Murisier (9e à 1’’51), à nouveau très fort dans le «Zielhang» comme vendredi, sont eux aussi en embuscade. La deuxième manche est prévue à 13h30. Une deuxième manche à laquelle participera Cedric Noger (26e à 2’’74), mais pas Daniele Sette (31e à 3’’06, à deux centièmes de la 30e place qualificative). Semyel Bissig a pour sa part renoncé à prendre le départ au lendemain de sa chute.

Grave chute de Tommy Ford

La course a été marquée par la lourde chute de l’Américain Tommy Ford dans la partie finale, qui a entraîné l’interruption de la course pendant une demi-heure.

L’Américain, 10e du géant de vendredi, s’était élancé avec le dossard No 4. Il a percuté une porte dans le mur d’arrivée, et a chuté sur la tête avant de terminer sa course quelques dizaines de mètres plus bas dans les bâches de sécurité, juste à côté de la ligne d’arrivée.

Le service médical est intervenu rapidement, et le skieur a dû être évacué en hélicoptère après une vingtaine de minutes de soins sur place. Aux dernières nouvelles, il était en passe de subir des examens neurologiques.