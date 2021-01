Suisse – Loi sur l’égalité: moins d’un tiers des recours admis au TF Une étude du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) montre que plus de la moitié des recours au Tribunal fédéral concerne le secteur de la santé et de l’éducation.

Une étude du Bureau fédéral de l’égalité rapporte que près d’un tiers des recours est admis par le Tribunal fédéral (image d’illustration). KEYSTONE/GAETAN BALLY

Moins d’un tiers des recours déposés auprès du Tribunal fédéral au titre de la loi fédérale sur l’égalité sont admis, selon une étude du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG). Plus de la moitié concerne le secteur de la santé et de l’éducation.

L’étude commandée par le BFEG a analysé 81 jugements prononcés par le Tribunal fédéral (TF) entre 2004 et 2019. Deux tiers des recours concernaient une discrimination salariale et 40% d’entre eux ont été admis. Ce chiffre est de 29% pour les cas de harcèlement sexuel et de 7% pour les licenciements discriminatoires.

Lorsqu’un recours est admis, cela ne signifie pas pour autant que la partie recourante a gain de cause. Le TF renvoie souvent l’affaire à l’instance précédente, indique le communiqué de presse jeudi du BFEG.

Plus de la moitié des dossiers traités par le TF concerne des professions de la santé ou de l’éducation, et 63% concernent des rapports de travail de droit public. L’étude ne permet pas de savoir si les personnes employées dans le cadre de rapport de travail de droit privé évaluent le risque de perdre leur emploi comme étant plus élevé et renoncent ainsi plus souvent à faire appel au TF.

Réévaluer le fardeau de la preuve

L’étude met en avant plusieurs recommandations pour améliorer l’accès à la justice en cas de discrimination liée au travail. Le renforcement du droit d’action des associations en fait partie. Pour l’instant, ce sont le plus souvent des particuliers qui portent leur cas devant le TF, les associations faisant rarement usage de leur droit d’action, relève le BFEG.

La réévaluation de l’allègement du fardeau de la preuve lors de cas de harcèlement sexuel et de discrimination à l’embauche fait également partie des recommandations. Cela signifierait que les présumées victimes devraient non pas prouver la discrimination, mais uniquement la rendre vraisemblable.

La formation continue des juges, des avocats et des membres des autorités de conciliations doit également être renforcée, tout comme l’information du grand public quant à la loi sur l’égalité.

ATS