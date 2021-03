Droits des femmes – Loi sur le viol: sa réforme provoque la colère des féministes Un collectif militant organisait, samedi matin, un rassemblement pour dénoncer une réforme jugée peu contraignante, omettant la notion de consentement. Léa Frischknecht

«La coupable ce n’est pas moi, ni mes fringues ni l’endroit», ont chanté les militantes lors du rassemblement, samedi 13 mars. PIERRE ALBOUY

La lutte pour les droits des femmes, c’est tous les jours, par tous les temps. Le vent glacial n’a pas empêché les militantes féministes de se faire entendre, samedi matin, dans le parc des Bastions. Moins d’une semaine après les actions du 8 mars, le collectif Engageons les murs a mis sur pied un rassemblement pour dénoncer la réforme de la loi sur le viol, jugée trop peu contraignante.

L’action, organisée en toute discrétion, a eu lieu à 11 heures. La vingtaine de militantes, drapées de noir et de violet, a d’abord entonné «Un violador en tu camino», en espagnol et en français. Un hymne, issu du collectif chilien Las Tesis, pour dénoncer les violences faites aux femmes. «Cette violence sexiste institutionnelle et systémique, toute la société y participe, y compris la police et la justice qui ferment les yeux», explique Inès, une militante.