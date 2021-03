Forces de l’ordre – Loi sur la police: bilan nuancé, malgré la grogne interne Une analyse conclut que la loi n’a pas à être réformée, mais améliorée sur certains points. Chloé Dethurens

Image prétexte Keystone

La nouvelle loi sur la police (Lpol) doit s’améliorer mais n’a pas à être réformée. C’est le bilan que tire une analyse menée par le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), rendue il y a peu aux autorités et que la «Tribune de Genève» a pu consulter. Malgré les intenses critiques internes dont elle fait l’objet depuis son entrée en vigueur, en 2016, la loi n’a pas selon l’audit à être revue en profondeur, comme le souhaitent notamment les syndicats et certains politiques. Quelques pistes d’améliorations sont toutefois avancées.