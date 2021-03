Modification de la loi genevoise – Loi sur la mendicité: projet du PLR déposé Les auteurs du texte modifié réagissent au lendemain de la condamnation à Strasbourg de la Suisse pour avoir emprisonné à tort une mendiante. Fedele Mendicino

A u lendemain de la décision de la Cour européenne des droits de l ’ homme à Strasbourg , Olivier Jornot avait suspendu l ’ application de la loi réprimant la mendicité . Olivier Vogelsang / Archives

Les députés PLR n’ont pas tardé à réagir à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la Suisse pour avoir emprisonné à tort une mendiante. Selon nos informations, les élus bourgeois ont déposé un projet de loi le 1er mars devant le Grand Conseil, qui vise à modifier la loi pénale genevoise. Rappelons que le mois dernier, le procureur général Olivier Jornot avait suspendu l’application de cette loi réprimant la mendicité (article 11A LPG) au lendemain de la décision de Strasbourg.

Strasbourg? «Un cas particulier»

À gauche, on juge que cette loi n’a pas de sens et que la mendicité ne doit plus être réprimée. Le projet de loi, rédigé par le député Murat Julian Alder, ne va pas dans la même direction: «Il apparaît nécessaire d’adapter notre législation de manière à ce que nous puissions continuer de lutter contre la mendicité, plus particulièrement la mendicité organisée, qui est une forme reconnue de traite des êtres humains, relève l’exposé des motifs. Or, l’arrêt rendu à Strasbourg le 19 janvier 2021 n’a nullement pour effet de consacrer un quelconque droit fondamental de mendier. Cette décision, prise dans un cas particulier, n’a aucunement pour effet d’imposer à l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe de reconnaître à tout un chacun le droit d’utiliser le domaine public pour pratiquer la mendicité, ni d’organiser la mendicité d’autrui, en particulier des personnes mineures ou dépendantes.» En d’autres termes, le cas particulier genevois n’aurait aucune portée générale.