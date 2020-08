Suisse – Loi COVID-19: les cantons d’accord sur le principe Les cantons jugent nécessaire d’apporter des solutions régionales, géographiquement délimitées et adaptées aux risques épidémiologiques locaux.

Les cantons redoutent les coûts qu’auront les éventuelles mesures prises par le Conseil fédéral. KEYSTONE

La Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) est favorable au projet de loi COVID-19. Les cantons demandent toutefois que des précisions et compléments soient apportés afin de préserver leur marge de manœuvre.

Une situation telle que vécue au printemps appelle une approche coordonnée et qui tient compte des particularités locales et régionales, ont réaffirmé les cantons lors de l’assemblée plénière extraordinaire de la CdC. La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a participé à la réunion vendredi.

Les gouvernements cantonaux ont adopté une prise de position commune dans laquelle ils soutiennent la loi COVID-19, sur le principe. Les chambres fédérales débattront de ce projet de loi durant la session d’automne. Il prévoit que les mesures décidées par le Conseil fédéral en vertu de l’état d’urgence puissent être reconduites.

Un «impact économique considérable»

La CdC juge cependant nécessaire d’apporter des solutions régionales, géographiquement délimitées et adaptées aux risques épidémiologiques locaux. «Les cantons connaissent l’évolution du virus sur leur territoire mieux que quiconque», relève la CdC vendredi dans un communiqué.

La CdC s’inquiète de «l’impact économique considérable» qu’auront les éventuelles mesures prises par le Conseil fédéral. Les cantons attendent de la Confédération qu’elle contribue «de manière appropriée» aux coûts générés directement ou indirectement par la loi COVID-19.

Par ailleurs, les cantons désapprouvent le fait que le Conseil fédéral exclut l’indemnisation rétroactive des pertes subies par les établissements de santé et par les cantons suite à l’interdiction par ce dernier de pratiquer des interventions et des traitements non urgents.

ATS/NXP