Entreprise technologique – Logitech enregistre une hausse de ses résultats Le chiffre d’affaires du groupe a bondi de 74% à 5,25 milliards de dollars (4,78 francs suisses) l’année dernière, un chiffre record.

Le conseil d’administration de Logitech va proposer de relever le dividende de 10%. L’année précédente il s’est inscrit à 0,80 franc. Keystone/Laurent Gillieron

Le groupe technologique Logitech a enregistré une nette hausse de ses résultats pour son exercice décalé 2020/2021, grâce notamment au coronavirus. Fort de son succès, l’entreprise propose par ailleurs une hausse de son dividende. Pour l’année en cours les ventes devraient rester quasi-stables et la rentabilité opérationnelle progresser.

Durant la période sous revue, close fin mars, le chiffre d’affaires a bondi de 74% à 5,25 milliards de dollars (4,78 francs suisses), soit une hausse de 76% hors effets de change. Il s’agit d’un chiffre record, affirme jeudi un communiqué. Par ailleurs, le bénéfice opérationnel, non-Gaap, s’est pour sa part inscrit à 1,27 milliard, une amélioration de 229%.

Au quatrième trimestre de ce même exercice le chiffre d’affaires s’est envolé de 117% à 1,54 milliard de dollars et le bénéfice opérationnel, non-Gaap, de 312% à 325,1 millions. Quant au bénéfice net, Gaap, il s’est établi à 225,7 millions, en hausse de 5,5%. Logitech est ainsi parvenu à battre largement les prévisions des analystes interrogés par AWP.

Dividende relevé

Le conseil d’administration proposera de relever le dividende de 10%. L’année précédente il s’est inscrit à 0,80 franc.

Pour l’exercice en cours, les recettes devraient rester quasi-stables, ce qui représenterait une progression autour de 5%, et l’Ebit s’enrober. Plus précisément, la direction générale a relevé ses perspectives de résultat opérationnel non GAAP, qui devrait s’inscrire entre 800 millions et 850 millions de dollars, contre 750 à 800 millions auparavant.

À 9h04, le titre prenait 1,6% à 104,55 francs dans un marché SLI en hausse de 0,4%.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.