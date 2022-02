Les résultats des votations fédérales étaient attendus. Le suspense de ce 13 février résidait finalement plutôt dans un scrutin cantonal, celui portant sur l’accès aux logements sociaux.

Abo Allongement de la durée de résidence D’un cheveu, Genève durcit l’accès aux logements sociaux Le oui l’a emporté de peu (50,7%), malgré l’opposition de la gauche et du Conseil d’État. Il faudra désormais résider quatre années continues, au lieu de deux, pour prétendre à un logement aidé. Les référendaires assurent que la loi ne changera rien, car 80% des demandeurs actuels vivent à Genève depuis au moins cinq ans.

«Le vote confirme l’extraordinaire difficulté de la population à se loger.»

Si les effets concrets restent à démontrer, le oui confirme l’extraordinaire difficulté des Genevoises et des Genevois à se loger. Le Canton construit pourtant des milliers d’appartements sociaux et en planifie bien d’autres. Cela n’a pas empêché le peuple de dire - de peu - que les conditions d’accès à ces logements devaient être durcies.

Une équation supplémentaire

Pour faire accepter la densification de la ville, le gouvernement devra non seulement éviter de couper des arbres, comme l’ont montré des votations récentes, mais aussi prouver que les nouveaux logements profiteront vraiment à la population locale. Une équation supplémentaire à résoudre pour le Conseil d’État, dans un contexte d’oppositions croissantes aux projets d’aménagement.

Il s’agit évidemment d’une victoire pour le MCG et sa politique de priorité aux résidents. Alors que Genève bâtit bien plus qu’avant, que des quartiers de villas et des espaces verts cèdent la place à des immeubles toujours plus grands, le taux de logements vacants ne bouge pratiquement pas. Les loyers continuent d’augmenter.

Compliquer l’accès aux logements sociaux résoudra-t-il quoi que ce soit à ce casse-tête? C’est tout sauf certain. Mais l’État devra se montrer sensible au signal envoyé ce dimanche.

Frédéric Julliard est rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Il a rejoint la Tribune en 2007. Il est ensuite devenu chef de la rubrique locale, puis rédacteur en chef adjoint et responsable du numérique, avant d'être nommé rédacteur en chef en 2018. Plus d'infos @fjulliard

