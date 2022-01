Un Genevois à Saint-Gall – Logan Clément tisse sa toile chez les Brodeurs

Il y a des matches qui marquent un tournant dans une carrière. Logan Clément n’est pas près d’oublier le 19 septembre 2021, date d’un 16e de finale de Coupe de Suisse entre le CS Chênois et Saint-Gall. Mené 0-5 à la pause, le pensionnaire de 1re ligue fait entrer un attaquant longiligne de 21 ans, inconnu ou presque. «Il nous a métamorphosés», se rappelle l’entraîneur de Chênois, David Joye.

Buteur, Logan Clément brille et permet à son équipe de faire jeu égal sur la deuxième période. L’écart au score est irrémédiable (2-7 à l’arrivée), mais l’enjeu se situe ailleurs: en quarante-cinq minutes, le natif de Meyrin séduit Saint-Gall. Un mois plus tard, les Brodeurs l’engagent. «Il a réalisé le match qu’il fallait contre l’adversaire qu’il fallait», résume David Joye. «Saint-Gall me suivait depuis quelques années et je savais que je pouvais attirer l’attention en cas de belle performance, réagit l’intéressé. Mais je ne m’attendais pas à ce que ça se concrétise aussi vite.»